البرلمان ينظر غداً في صحة عضوية بعض أعضائه.. جدول جلسة الأربعاء

2020/12/15 | 23:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسته المقررة يوم غد الاربعاء.

وحصل "ناس" (15 كانون الاول 2020)، على نسخة من جدول اعمال الجلسة التاسعة والعشرين، من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة، ضمن الفصل التشريعي الاول، حيث تضمنت 7 فقرات، ابرزها النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.

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