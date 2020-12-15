ولفرهامبتون يفاجئ تشيلسي ويسقيه من كأس الخسارة

2020/12/15 | 23:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطاح وولفرهامبتون بضيفه تشيلسي بفوزه عليه بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

تقدم تشيلسي اولاً عن طريق اوليفيه جيرو في الدقيقة (49) ، ثم عادل ولفرهامبتون في الدقيقة (60) عن طريق دانيل بودينسي ، قبل ان يفاجئ بيدرو نيتو الجميع ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة بعد التسعين.

ليحل تشيلسي خامساً بـ 22 نقطة ، فيما حل الذئاب في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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