البيت الابيض: واشنطن تتخذ الخطوات اللازمة عقب هجوم الكتروني واسع النطاق

2020/12/15 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتخذ الإجراءات اللازمة عقب هجوم إلكتروني واسع النطاق.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الثلاثاء :" ان الولايات المتحدة تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق".وكانت وكالة "رويترز" ذكرت نقلاً عن مصادر، أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من القراصنة (الهاكرز) تدعمهم دولة أجنبية.وتمكنت مجموعة الهاكرز من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات.وكان حجم الاختراق شديد الخطورة وصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض يوم السبت الماضي، وفقًا لأحد المصادر.وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر، بأنه تم اتهام قراصنة روس بالتورط في القرصنة ولم يتم تقديم أي أدلة في البيان.ووصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة هذه الاتهامات بأنها لا اساس لها من الصحة./انتهى9

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