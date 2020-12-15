رئيس كتلة الحكمة: استكملنا جوانب استجواب محافظ البنك المركزي وهناك تداعيات خطيرة

2020/12/15 | 23:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، رئاسة مجلس النواب، بتحديد موعد استجواب محافظ البنك المركزي العراقي {مصطفى غالب}.

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