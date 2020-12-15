الاجوبة في حوارات الفكر - مظهر محمد صالح

2020/12/15 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح "الأجوبة" د.عقيل الخزعلي————-تَنْسَلُّ كالزفيرِوتتناسلُ كالجرادِوتتطايرُ كالشررِإنها الأجوبة،حِرفةُ عالمٍأوبضاعةُ جاهلٍأوزهو مُتنطِّعِ،هي نبأُ العُقولِوشاقول العُمقِوترجمان الوعي،إن عَقُرتْ الالباب عنهافَهيَّ حِكمةٌوإن جادتْ بهافَ مَكْرَمةٌأو مَنقصةٌ،فَبِها :تُبنى الامجادَوتُصنَعُ المفاخرَوتُشيَّدُ الحضا ......





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