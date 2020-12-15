بعد تراجع سعر صرف الدينار.. دعوات للكاظمي للتحقيق مع محافظ البنك المركزي

2020/12/15 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، الثلاثاء، ان الانهيار المفاجىء لسعر صرف الدينار يدعو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكشف الجهات التي وقفت وراء اختيار محافظ البنك المركزي الحالي.

وكتب الشابندر في تغريدة على تويتر، اليوم (15 كانون الاول 2020)، ان "الانهيار المفاجئ والملفت لسعر صرف الدينار العراقي بعد ثبات دام اكثر من عقد ونصف يدعو السيد رئيس الوزراء للتحقيق وكشف الجهات التي تقف وراء اختيار محافظ البنك المركزي الحالي وترسم له سياساته المثيرة للجدل".

وكان سعر صرف الدينار قد انخفض بصورة كبيرة خلال الايام الماضية امام الدولار الاميركي ليتجاوز سعر صرف ورقة المائة الدولار الاميركي 130 الف دينار عراقي.

ا.ح

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