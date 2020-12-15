الاقتصاد الفرنسي يتجه للتعافي من أزمة كورونا بالنصف الأول من2020

2020/12/15 | 23:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يتجه الاقتصاد الفرنسي للتعافي من وباء كورونا في النصف الأول من عام 2021، ما دامت الأزمة الصحية مستقرة.

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