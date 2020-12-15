تهنئة متأخرة من الرئيس البرازيلي لبايدن

2020/12/15 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الثلاثاء، الرئيس المنتخب، جو بايدن، بفوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر في خطوة متأخرة، مضيفا أنه "مستعد للعمل" مع من سيخلف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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