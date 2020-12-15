عملية تفتيش تطال عدة مناطق في محيط وادي حوران (صور)

2020/12/15 | 23:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تنفيذها عملية أمنية واسعة لتفتيش عدد من المناطق في محافظة الانبار بهدف تأمنيها وملاحقة عناصر داعش.

وذكرت مديرية الاعلام الحربي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الاول 2020)، ان "العملية شملت تفتيش مناطق مجاورة لوادي حوران ومن ضمنها منطقه الاكرة ومنطقة الجايفة والهلبة وصولاً الى بيوت الموالي حسب الاحداثيات المطلوبة".

واشار البيان الى ان "العملية شملت ايضاً تأمين وتفتيش مناطق: الفحيمي والمدهم والحرفشة والبحريش".

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