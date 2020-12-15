الدوري الانكليزي الممتاز .. تشيلسي يخسر بالوقت القاتل امام وولفرهامبتون

2020/12/15 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تعثر تشيلسي مجددا بسقوطه امام مضيفه وولفرهامبتون 1-2 مساء الثلاثاء، بافتتاح الجولة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز.سجل أوليفييه جيرو (49) هدف تشيلسي، فيما أحرز دانييل بودينسي (66) وبيدرو نيتو (90+5) هدفي وولفرهامبتون.وجاءت هذه الهزيمة بعد ثلاثة أيام من خسارة تشيلسي أمام إيفرتون 1-0، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 20 نقطة بالمركز التاسع./انتهى9

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