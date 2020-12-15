تقرير إستقصائي من زمن سعد البزّاز 2-2 – ناجحة كاظم

2020/12/15 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير إستقصائي من زمن سعد البزاز 2-2 – ناجحة كاظم غادرت غرفة رئيس التحرير، لأحضر بعض الاغراض..وكانت المفاجأة ان تلقيت اتصالا، من رجل يخبرني ان الهيئة العامة للضرائب اتخذت اجراءا سريعاً وقامت بارسال كل الملفات المتروكة على سطح الهيئة في شاحنتين الى معمل الورق في التاجي، ومازاد تمّ نقله الى سرداب […]

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