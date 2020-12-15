كورونا في العراق: 11 حالة وفاة ومعدلات الشفاء تواصل الإرتفاع

2020/12/15 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : 11 حالة وفاة ومعدلات الشفاء تواصل الإرتفاع بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 1391 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 2165 حالة ، وتراجع كبير في الوفيات التي بلغت 11 حالة جديدة.واوضح الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة العامة اجرت أكثر من […]

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