الجشعمي يطالب باستضافة وفد الاقليم في البرلمان ومحاسبة شركات الاتصال على جشعها

2020/12/15 | 23:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن تحالف عراقيون، خالد الجشعمي، رئاسة مجلس النواب باستضافة وفد اقليم كردستان الذي يزور بغداد حالياً في البرلمان.

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