بالصور.. عرب يناقش مع منتدى الشرطة المجمتعية للصالحية ارتفاع تسعيرة المولدات وحملات التعفير

2020/12/15 | 23:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقش النائب عن تحالف عراقيون حسين عرب، الثلاثاء، مع اعضاء منتدى الشرطة المجتمعية في الصالحية ارتفاع تسعيرة المولدات في قاطع الكرخـ فضلا عن تنفيذ حملات التعفير.

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