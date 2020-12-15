بايدن يختار منافسه السابق بيت بوتيجيج وزيرا للنقل

2020/12/15 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشف مصدران مطلعان أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار منافسه السابق على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بيت بوتيجيج، لتولي وزارة النقل.

وفي حال تأكد اختيار بوتيجيج البالغ من العمر 38 عاما، العمدة السابق لساوث بيند، في ولاية إنديانا، سيكون أول شخص مثلي يعين في إدارة بايدن، بحسب "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

كما سيصبح بوتيجيج الذي لم يتول منصبا فيدراليا من قبل أول وزير مثلي في الحكومة، يوافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي.

ولم يرد متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب على الفور على طلب التعليق، كما لم يرد ممثل عن بوتيجيج على طلب للتعليق.

كان بوتيجيج منافسا قويا خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث فاز في أول مؤتمر حزبي في البلاد في ولاية أيوا، وأظهر قوة هائلة في جمع التبرعات وتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبمجرد أن أحكم بايدن سيطرته على السباق بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا في شباط، انسحب بوتيجيج بسرعة وأصبح مؤيدا له.

وساعد هذا التحول في موقف بوتيجيج، بايدن على تعزيز دعم الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي.

المصدر: سبوتنيك

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