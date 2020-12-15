2020/12/15 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شخصا قتل بهجوم مسلح على طريق بغداد- كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجهولين اطلقوا النار على عجلة يستقلها شخص من ابناء منطقة العامرية، على طريق بغداد- كركوك قرب منطقة الناي بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص بهجوم مسلح على طريق بغداد- كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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