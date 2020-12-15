مقتل شخص بهجوم مسلح على طريق بغداد- كركوك

2020/12/15 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شخصا قتل بهجوم مسلح على طريق بغداد- كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجهولين اطلقوا النار على عجلة يستقلها شخص من ابناء منطقة العامرية، على طريق بغداد- كركوك قرب منطقة الناي بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

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