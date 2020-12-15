2020/12/15 | 23:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل يفسخ عقود ثلاثة لاعبين محترفين من جنوب أفريقيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل يفسخ عقود ثلاثة لاعبين محترفين من جنوب أفريقيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل يفسخ عقود ثلاثة لاعبين محترفين من جنوب أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).