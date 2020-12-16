بعد عشر سنوات على اختفائه.. قارب صيد يعود بإعجوبة الى سواحل اليابان

2020/12/16 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عاد قارب صيد إلى الظهور على شواطئ اليابان بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على اختفائه، حين اجتاح "تسونامي" من المحيط الهادئ، وتسبب بمقتل الآلاف.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، انه تم العثور على القارب الصغير قبالة جزيرة هاتشيغو في وقت سابق من هذا الشهر، بعد اختفائه في المحيط منذ 9 سنوات و9 شهور.

وتسبب الـ"تسونامي" الذي وقع في اذار من عام 2011، والناجم عن زلزال بلغت قوته 9 درجات، بقتل 18 ألف شخص، ودمر مساحة كبيرة.

ووفق وسائل إعلام محلية يابانية، فإن القارب الذي عثر عليه مؤخرا والبالغ طوله 5.5 مترا، تابع لأسطول صيد مدينة كيسينوما.

واثارت الكمية الكبيرة من الشعاب المرجانية التي عثر عليها في القارب تكهنات حول المكان الذي انجرف إليه، قبل أن ينتهي به المطاف في "هاتشيغو" الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.وفيما يمكن اعتباره مفاجأة كبرى، رجح أحد الخبراء المتخصصين بعالم البحار في تصريح لصحيفة "ماينيتشي" اليابانية، أن يكون القارب قد وصل إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، مضيفا أن التيار الاستوائي الشمالي نقله لجنوب شرق آسيا، في حين أعاده تيار "كوروشيو" إلى موطنه باليابان.

ا.ح

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