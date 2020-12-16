طالباني يأمر بتمديد إغلاق قناة NRT ويوجه بتضييق الخناق على عملها ومحاربتها

2020/12/16 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دان المرصد العراقي للحريات الصحفية، الثلاثاء، قمع سلطات إقليم كوردستان للصحفيين ووسائل الإعلام على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها محافظة السليمانية.

وقال المرصد في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (15 كانون الاول 2020)، ان السلطات قامت بإغلاق قناة NRT ومنعت بثها ولم تسمح للعاملين فيها بأداء مهامهم وتفيد المعلومات بقرار جديد من قبل مكتب نائب رئيس الوزراء في إقليم كوردستان قوباد طالباني يقضي بتمديد الإغلاق لوقت آخر دون تقديم مبررات مقنعة توضح دوافع قرار تمديد المنع للاسبوع الثاني.

وقال مدير قناة NRT: بحسب مصدر من داخل مجلس وزراء إقليم كوردستان فإن الأوامر الصادرة بغلق القناة، وتضييق الخناق على عملها ومحاربتها جاءت من نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

وفي وقت سابق، نفت قناة NRT، ادعاءات وزارة الثقافة في اقليم كوردستان حول وجود مشاكل قانونية في تجديد اجازة عمل القناة، مؤكدة سريانها لغاية (4 تشرين الثاني 2020).

وبحسب الوثيقة المنشورة من قبل ادارة قناة NRT، فإن ثقافة الاقليم قد اعطت الموافقات القانونية بعمل القناة للأعوام (2017- 2018-2019)، وهي سارية المفعول لغاية (4 تشرين الثاني 2020).

وكانت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان قد امرت في السابع من الشهر الحالي باغلاق قناة ان ار تي لمدة 7 ايام، من دون اي امر قضائي او انذار مسبق، وقد تمت عملية الاغلاق في الساعة 2.20 من بعد منتصف الليل بواسطة قوة امنية داهمت القناة واوقفت البث.

وكان من المقرر اعادة فتح القناة بعد مرو 7 ايام على الاغلاق، لكن بحسب استقصاءات ان ار تي فإن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني امر وزارة الثقافة تمديد مدة الاغلاق لـ 7 ايام اخرى.

يذكر ان ثقافة الاقليم قد دعت في قرار تمديد الاغلاق قناة NRT لحل مشاكلها القانونية ودفع 200 مليون دينار كرسوم لحكومة اقليم كوردستان.

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