2020/12/16 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي في الوهلة الأولى، عندما قرأت مقال "في معنى أن تكون ماركسياً"، قفز إلى ذهني قولاً لكارل ماركس: التاريخ لا يفعل شيئاً، إنه الإنسان الحقيقي الحي الباحث القارئ هو الذي يفعل كل شيء ، في السنوات الأخيرة لفتت انتباهي دراسات وبحوث واستنتاجات وكتب الدكتور عبد الحسين شعبان حول مفهوم الماركسية والتعامل مع مقولاتها في الواقع العملي بعقل نقدي متحرر وباحث.



وفي سنوات مضت قرأت باهتمام كتابين مهميّن للدكتور شعبان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركس والماركسيون . - محمد السعدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركس والماركسيون . - محمد السعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).