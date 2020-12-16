جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاربعاء

2020/12/16 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسته المقررة يوم غد الاربعاء.



ونشرت الدائرة جدول اعمال الجلسة التاسعة والعشرين، من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة، ضمن الفصل التشريعي الاول، حيث تضمنت 7 فقرات، ابرزها النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.

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