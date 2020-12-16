مسؤول العاصمة يطلب تشغيل الكهرباء لمنع غرق بغداد

2020/12/16 | 00:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا أمين بغداد علاء معن، الثلاثاء، وزارة الكهرباء للإسراع بتفعيل الاستثناء من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية بعد انطفائها عن عدد من محطات الصرف الصحي .

وذكر بيان للأمانة، 15 كانون الأول/ديسمبر، أن "أمين بغداد يتابع من خلال غرفة عمليات الأمطار جهود الدوائر وتشغيل المحطات الرئيسة والفرعية الخاصة بتصريف المياه لسحب مياه الأمطار".

وأضاف البيان، أن "غرفة العمليات أكدت أن جميع المحطات تم تصفيرها وجاهزة للعمل بطاقتها القصوى، سوى مشكلة قطع مغذيات الطاقة الكهربائية عن عدد من محطات الصرف الصحي والذي ستأثر سلبًا على عمليات سحب وتصريف المياه عن عدد من المناطق".

وأوضح البيان، أن "أمين بغداد وجه بنشر الجهد الآلي والبشري وتواجد الملاكات المتقدمة ميدانيًا لمتابعة أعمال تصفير الشوارع والمحلات السكنية".

وشهدت العاصمة بغداد، اليوم، موجة أمطار استمرت لساعات عدة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي من البحر المتوسط.

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