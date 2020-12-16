الجزائر تعلن اعتقال أربعة متطرفين واستسلام خامس

2020/12/16 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، أنّ قوات الأمن اعتقلت أربعة متطرفين فيما سلّم متشدد آخر نفسه.

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