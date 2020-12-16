2020/12/16 | 00:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن تحالف عراقيون، حسن خلاطي، وزارة النقل، الى إحالة تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الى "شركة رصينة ولا تنطوي الإحالة لها على شبهات فساد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي: على وزارة النقل إحالة ميناء الفاو لشركة رصينة ولا تنطوي على فساد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي: على وزارة النقل إحالة ميناء الفاو لشركة رصينة ولا تنطوي على فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).