2020/12/16 | 00:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت رئاسة مجلس النواب على احالة طلب رسمي ، مرفقا بتواقيع 55 نائبا عن كتل مختلفة ، الى اللجنة المالية النيابية لادراج المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على احالة طلب نيابي لادراج المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على احالة طلب نيابي لادراج المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).