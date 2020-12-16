استهداف منزل رئيس جامعة ميسان بقنبلة صوتية

2020/12/16 | 00:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / استهدف مسلحون مجهولون منزل رئيس جامعة ميسان الدكتور عبد الباسط محسن عيال ، في منطقة الحي الجامعي وسط العمارة ،بقنبلة صوتية.وقال مصدر في شرطة ميسان :" ان الحادث لم يسفر عن اصابات او خسائر بشرية ، باستثناء الاضرار المادية فقط"./انتهى

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