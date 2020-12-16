توضيح حكومي عن سعر النفط في الموازنة

2020/12/16 | 00:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضح مسؤول حكومي، عن سبب تحديد سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 بـ 42 دولاراً.

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