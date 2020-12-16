لليوم الثاني.. طائرات مقاتلة تحوم منخفضة فوق أربيل وتعليق رسمي

2020/12/16 | 00:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف قائد في البيشمركة، عن استمرار تحليق الطيران الحربي في سماء محافظة أربيل باقليم كردستان.

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