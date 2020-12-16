2020/12/16 | 00:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 330 نقطة، مع آمال التحفيز المالي.

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