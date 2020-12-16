مخرطة عمرها مئة عام بحروف هيروغليفية تعود للحياة

2020/12/16 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬الطباعة‭ ‬داخل‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للآثار‭ ‬الشرفية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬تلقي‭ ‬مخرطة‭ ‬يزيد‭ ‬عمرها‭ ‬عن‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬بحروف‭ ‬هيروغليفية‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭ ‬واحدا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭.‬ فبعد‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬استخدامها‭ ‬لثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬بسبب‭ ‬التطور‭ ‬التقني،‭ ‬عادت‭ ‬المخرطة‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1902‭ ‬الى‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬حماية‭ ‬التراث‭.‬ وقال‭ ‬ماتيو‭ ‬غوس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ […]

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