العلماء اليابانيون مذهولون لكمية ما أحضره المسبار من عيّنات

2020/12/16 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬العلماء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنهم‭ ‬ذهلوا‭ ‬عندما‭ ‬اكتشفوا‭ ‬كمية‭ ‬الجزئيات‭ ‬التي‭ ‬عاد‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬المسبار‭ ‬الياباني‭ “‬هايابوسا‭-‬2‭” ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الكويكبات‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مهمة‭ ‬دامت‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭. ‬ وكان‭ ‬هذا‭ ‬المسبار‭ ‬الذي‭ ‬أُطلِق‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2014‭ ‬استخرج‭ ‬جزيئات‭ ‬من‭ ‬كويكب‭ ‬ريوغو‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض‭.‬ وألقى‭ […]

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