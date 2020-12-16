الإعدام لـ (سفاح تويتر) الياباني.. كيف ارتكب جرائمه البشعة؟

2020/12/16 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ياباني‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬بالإعدام‭ ‬لقتله‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬بعد‭ ‬استدراجهم‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬عبر‭ “‬تويتر‭”.‬ وكان‭ ‬تاكاهيرو‭ ‬شيرايشي‭ ‬أقر‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمته‭ ‬بأنه‭ ‬قتل‭ ‬وقطّع‭ ‬أوصال‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬و26،‭ ‬بينهم‭ ‬ثماني‭ ‬نساء،‭ ‬داخل‭ ‬شقته‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ […]

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