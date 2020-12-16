المالية النيابية: المفاوضات بين بغداد واربيل تقترب من إلزام الاقليم تسليم كامل نفطه

2020/12/16 | 01:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق يتيح للحكومة الاتحادية اعادة النظر بالعقود المبرمة مع الشركات الاجنبية بغداد – وعد الشمري:أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، توجه اقليم كردستان الى تسليم كامل نفطه، مبينة أن هذا الاتفاق سيتيح الحق للحكومة الاتحادية في إعادة النظر بالعقود المبرمة في الاقليم مع الشركات الاجنبية، مشددة على ضرورة الالتزام بالسياسة العامة للدولة لاسيما ...

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