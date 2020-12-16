الحكومة الاتحادية توافق على صرف مستحقات المزارعين في الاقليم

2020/12/16 | 01:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق جديد بين اربيل وبغداد السليمانية ـ عباس اركوازي:وافقت وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية على صرف مستحقات شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين والمزارعين في الاقليم للاعوام الثلاث السابقة.واعلن رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في برلمان الاقليم عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي عقده امس الثلاثاء في اربيل تابعته الصباح الجديد، ان اللجنة زارت بغداد ...

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