اعداد الصحفيين المعتقلين ترتفع عالميا الى رقم قياسي في 2020

2020/12/16 | 01:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبيتهم في الصين ومصر وسوريا والسعودية الصباح الجديد ـ وكالات:سجل عدد الصحفيين المعتقلين ارتفاعا قياسيا هذا العام على وفق تقريرين خاصين، غالبيتهم في مصر وسوريا والسعودية بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية.وقالت اللجنة إن “عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020 مع سعي حكومات إلى التضييق على التغطية الإعلامية لجائحة ...

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