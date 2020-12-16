أمن الحشد يغلق عدداً من المقرات المخالفة في بغداد

2020/12/16 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الاربعاء، غلق عددا مِن المقرات المخالفة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان، انها "قامت خلال الايام الماضية باغلاق عدد من المقرات المخالفة للضوابط والتعليمات في بغداد، وبلغ عدد المقرات التي اغلقها امن الحشد 6 مقرات في مناطق الكرادة والجادرية ببغداد".

واضافت، انه "تم اعتقال عدد من المخالفين للانظمة والقوانين، ويعتبر هذا الاجراء روتيني وياتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعوا بمتابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام".

وتابعت، انه "فِي الوقت ذاته لا صحة لما يتم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار ملفقة التي اشارت الى مقتل افراد او ان العملية جاءت لاسباب سياسية او جنائية او غيرها وانها لا تعدوا كونها عمليات انضباطية".

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