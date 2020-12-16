توجيه بخط اليد.. مقتدى الصدر يستعين بالأسدي

2020/12/16 | 01:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم التيار الصدري توجيهات للمسؤول الجديد

الترا عراق - فريق التحرير

كلف زعيم التيار الصدري، مسؤولاً جديدًا للمكتب الاستشاري العام والخاص.

وكتب الصدر أمر التكليف بخط يده، ونص على تكليف "الشيخ مؤيد الأسدي" بمهام المكتب، وفق ضوابط، على يستمر لثلاث سنوات.

ودعا الصدر، المسؤول الجديد إلى "الاستعانة بأشخاص أكفاء، والابتعاد عن الأهواء".

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