2020/12/16 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون، الثلاثاء، السجن المؤبد للمغربي، أيوب الخزاني، الذي نفذ محاولة اعتداء استهدفت قطار تاليس في صيف العام 2015 ونجح ركاب في إحباطها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات بالسجن المؤبد بحق مغربي حاول الاعتداء على جنود أميركيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات بالسجن المؤبد بحق مغربي حاول الاعتداء على جنود أميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).