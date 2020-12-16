2020/12/16 | 01:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة الحشد الشعبي، عن إغلاق مقرات "مخالفة" في العاصمة بغداد واعتقال أشخاص فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمن الحشد يغلق مقرات "مخالفة" في بغداد واعتقال أشخاص فيها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمن الحشد يغلق مقرات "مخالفة" في بغداد واعتقال أشخاص فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).