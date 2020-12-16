مديرية أمن الحشد تغلق عددا مِن المقرات المخالفة في بغداد

2020/12/16 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، اغلاق ستة مقرات مخالفة للضوابط في بغداد.

وذكرت مديرية الاعلام بالهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان مديرية امن الحشد الشعبي قامت خلال الايام الماضية باغلاق ستة مقرات مخالفة للضوابط والتعليمات ، في منطقتي الكرادة والجادرية ببغداد.

واضافت، انه تم اعتقال عدد من المخالفين للانظمة والقوانين، لافتة الى ان هذا الاجراء يعد روتينيا وياتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو لمتابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام.

ونفت ما تم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة بشان مقتل افراد او ان العملية جاءت لاسباب سياسية او جنائية او غيرها ، مؤكدة انها عمليات انضباطية.

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