2020/12/16 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزيرة جديدة لحكومة الكاظمي وثلاثة نواب جدد في البرلمان بغداد – الزمان في اجواء الاستعدادات للانتخابات المقبلة والحراك السياسي لصنع تحالفات مبكرة ، اهتز اقتصاد العراق بضربة تلقاها الدينار العراقي حيث شهدت العملة العراقية تراجعا متسارعا أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضي، وسط شائعات عن تدهور اكبر في الطريق في محاولة لتوفير وفرة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال ناشط عراقي قرب حاجز للشرطة وسط بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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