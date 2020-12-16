اغتيال‭ ‬ناشط‭ ‬عراقي‭ ‬قرب‭ ‬حاجز للشرطة‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬

2020/12/16 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة‭ ‬جديدة‭ ‬لحكومة‭ ‬الكاظمي‭ ‬وثلاثة‭ ‬نواب‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬البرلمان بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬والحراك‭ ‬السياسي‭ ‬لصنع‭ ‬تحالفات‭ ‬مبكرة‭ ‬،‭ ‬اهتز‭ ‬اقتصاد‭ ‬العراق‭ ‬بضربة‭ ‬تلقاها‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬العملة‭ ‬العراقية‭ ‬تراجعا‭ ‬متسارعا‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضي،‭ ‬وسط‭ ‬شائعات‭ ‬عن‭ ‬تدهور‭ ‬اكبر‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتوفير‭ ‬وفرة‭ […]

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