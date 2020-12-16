كمية اليأس

2020/12/16 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا يوجد عراقي أهم من عراقي في الدم الذي لا يزال يسفك عبر مسدسات الاغتيال.المسلسل الدموي يبدو غير قابل للانتهاء، والسلطات الامنية تعددت مسمياتها وتفرعت صلاحياتها، ومهما سمعنا منها من تبريرات في المعالجة فهي مقصرة وامكاناتها غير متطورة مع الفسحة الزمنية الطويلة للنظام السياسي الجديد في العراق، ذلك أنّها لم تستطع […]

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