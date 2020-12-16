زعيم الجمهوريين يهنىء بايدن وبوتين يتصل به مبدياً التعاون

2020/12/16 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ اعترف‭ ‬زعيم‭ ‬الغالبية‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأميركي‭ ‬ميتش‭ ‬ماكونيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بفوز‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬تأكيد‭ ‬المجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬للنتائج‭.‬ وقال‭ ‬ماكونيل‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مناقشات‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬قال‭ ‬كلمته‭ ‬وأود‭ ‬تاليا‭ ‬اليوم‭ ‬تهنئة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‮»‬‭.‬ وماكونيل‭ ‬الداعم‭ ‬بشدة‭ ‬لترامب‭ […]

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