ريال مدريد يهزم بيلباو بثلاثية في الليغا

2020/12/16 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنيان: نسعى لإقامة دوري نسوي منظمقال رئيس اللجنة التطبيعية إياد بنيان خلال لقائه اللجنة النسوية إنه "يسعى لإقامة دوري منظم مع تهيئة جميع مستلزمات نجاحه من الجوانب الفنية والإدارية والتحكيمية .

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