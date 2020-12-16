لجنة برلمانية: العراق رفض رسميًا مشروع الربط السككي مع الكويت

2020/12/16 | 02:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، عن رفض العراق "بشكل رسميّ" ملف الربط السككي مع الكويت.

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي في تصريح، الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "موضوع الربط السككي مع الكويت حسم بشكل فني"، مبينًا أنّ "كتابًا رسميًا صدر عن وزارة النقل يقضي برفض المشروع".

وأضاف الكلابي، أنّ "موضوع الربط السككي مع الكويت انتهى لأنه يؤثر بشكل حقيقي على الموانئ العراقية وعلى موضوع طريق الحرير".

ويحذر خبراء من تنفيذ المشاريع السككية، والتي يقولون إنها "ستنتقل الحركة التجارية إلى الموانئ التابعة لإيران والكويت والقريبة من محافظة البصرة"، إضافة إلى تنقل البضائع القادمة إلى العراق عبر خطوط السكك ما يعني "إقصاء الموانئ العراقية من المنافسة".

وسيكلف الربط السككي مع الكويت، خسارة العراق مليارات الدولارات وتحجيم عمل الموانئ العراقية بشكل كبير، برأي أحد أعضاء البرلمان.

لكن المدافعين عن الربط سككي، ومنهم وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي، يتهمون "فئات داخل العراق" بفرض سياسة الغلق والانغلاق والعودة إلى "عصور التكهف لتتعالى الأصوات الرافضة للربط السككي".

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