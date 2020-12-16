فلسطين حبيبتي.. - حسن أحراث

2020/12/16 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث فلسطين جميلة..



فلسطين مثيرة..



فلسطين أنيقة..



فلسطين جذابة..



فلسطين ساحرة..



فلسطين مخلصة..



فلسطين وفية..



فلسطين صامدة..



فلسطين مكافحة..فلسطين قلب رحب..فلسطين قلب نابض..فلسطين حب الملايين..لكن، حذاري..



فلسطين ليست عاهرة..



فلسطين ليست خائنة..



فلسطين لا تتوسل العطف أو الحنان..فلسطين أطهر من الطهارة..فلسطين لا تستجدي الجبناء..فلسطين لا تنتظر المتخاذلين..فلسطين الدم ا ......





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