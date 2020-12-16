صحيفة: الإدارة الأميركية تفاوض فايزر لتوفير المزيد من جرعات اللقاح

2020/12/16 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناقش مساعدة شركة صناعة الأدوية فايزر، في الحصول على المواد الخام التي ستحتاجها لإنتاج عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح كوفيد- 19 في الربيع.

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