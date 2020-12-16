عطل آخر يطرأ على خدمة

2020/12/16 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت خدمة غوغل للبريد الإلكتروني "جيميل" مشاكل فنية الثلاثاء غداة عطل كبير واجهه عملاق الإنترنت وأدّى لحرمان مستخدميه في أنحاء واسعة من العالم من العديد من خدماته لبعض الوقت.

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