الولايات المتحدة تدين اختطاف مئات الطلاب في نيجيريا 

2020/12/16 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الخارجية المتحدة، الثلاثاء، و"بأشد العبارات" اختطاف أكثر من 300 طالب من مدرستهم شمال غربي نيجيريا، وذكرت أنها تعمل في التحقيق بادعاء جماعة "بوكو حرام" مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لما نقلته رويترز.

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