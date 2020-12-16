2020/12/16 | 06:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال إعلام هيئة الحشد الشعبي إن أمن الهيئة نفذ عملية خلال الأيام الماضية أسفرت عن غلق مقار مخالفة واعتقال أشخاص، نافياً مقتل أفراد، أو وجود خلفية سياسية خلف العملية. وجاء في نص بيان أصدرته مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء (16 كانون الأول 2020) أن مديرية أمن الحشد الشعبي “قامت خلال الايام الماضية بإغلاق عدد من المقرات المخالفة للضوابط والتعليمات في بغداد، وبلغ عدد المقرات التي اغلاقها بقوات أمن الحشد ست مقرات في مناطق الكرادة والجادرية ببغداد، وتم اعتقال عدد من المخالفين للانظمة والقوانين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان امن الحشد: اغلاق بعض مقار الحشد في الكرادة والجادرية واعتقال بعض الافراد المخالفين 7 SKY TV.

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